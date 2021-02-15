أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدينة أمريكية تعطي لقاح كورونا لكل متجاوزي عمر 18 سنة.. ما السبب؟

Print
مدينة أمريكية تعطي لقاح كورونا لكل متجاوزي عمر 18 سنة.. ما السبب؟ مدينة أمريكية تعطي لقاح كورونا لكل متجاوزي عمر 18 سنة.. ما السبب؟
يشمل قرار السلطات منح المصل للمهاجرين غير الرسميين

مدينة أمريكية تعطي لقاح كورونا لكل متجاوزي عمر 18 سنة.. ما السبب؟

بينما لا تزال معظم دول العالم تحصّن المسنين، وأفراد الطواقم الطبية فقط، تعطي مدينة سنترال فولز الأمريكية اللقاح لكل من هم فوق سن 18 عاماً؛ وذلك بسبب تضررها الكبير من عدوى المستجد.

وتضم سنترال فولز البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة في ولاية رود آيلاند جالية كبيرة من المتحدرين من أمريكا اللاتينية بينهم الكثير من المهاجرين غير المسجلين رسمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه المدينة من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالوباء في رود آيلاند.

وتوصي هذه الولاية الصغيرة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بإعطاء اللقاح إلى المجموعات الأكثر عرضة للمرض مثل الطواقم الطبية والأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 75 عاماً، لكن مدينة سنترال فولز تعتمد قراراً خاصاً بها يقوم على فتح مجال التلقيح أمام جميع البالغين.

وانتشر الوباء بسرعة كبيرة في مدينة سنترال فولز المكتظة، حيث تقيم عادة عدة عائلات في مسكن واحد، ويتحدر 66 في المائة من سكان المدينة من أمريكا اللاتينية، بينما 13 في المائة سود.

وسجلت سنترال فولز أعلى نسبة حالات إيجابية لجهة الإصابة بـ"كوفيد" ودخول إلى المستشفى في رود آيلاند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنجلترا تسجل ٣٠٧ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

إنجلترا تسجل ٣٠٧ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة وخروج 399 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة وخروج 399 متعافياً

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و101 وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و101 وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية