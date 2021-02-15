أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "دعوة أجياد" تطلق مبادرة "كمامة وسجادة" لدعم احترازات  كورونا

Print
الجمعية قامت بتوزيع ما يقارب 250 هدية على المصلين

شاهد..

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مبادرة توعوية بعنوان "كمامة وسجادة", تهدف إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة بالمملكة، من خلال توزيع الكمامات الطبية وسجادة صلاة على المصلين في المساجد.

وتستهدف المبادرة إلى توزيع 10 آلاف حقيبة احترازية, ويشارك في تنفيذها فريق تطوعي تابع لوحدة العمل التطوعي بالجمعية, وانطلقت اليوم بتوزيع ما يقارب 250 هدية على المصلين بجامع الموسى بحي الهجرة في مكة.

كما تضم المبادرة في تقديم النصائح والإرشادات على مرتادي بيوت الله والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم المصلين والتأكد من لبس الكمامات, للحد من انتشار المستجد (كوفيد19).

يذكر أن جمعية أجياد للدعوة أطلقت منذ بدء جائحة فيروس كورونا عدداً من المبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا, وطرق الوقاية منها، لتثقيف سكان منطقة الحرم المكي خاصة وعموم المجتمع عامة من هذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنجلترا تسجل ٣٠٧ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

إنجلترا تسجل ٣٠٧ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة وخروج 399 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة وخروج 399 متعافياً

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و101 وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و101 وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية