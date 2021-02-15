"اختلفوا على شراء سندوتشات".. حبس عامل خردة طعن سائقًا في حلوان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حلوان، بحبس عامل خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة طعن سائق بسبب خلافات على شراء سندوتشات بحلوان.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد السيس رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفاداه تلقيه بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها سائق، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح شبه نافذة بالظهر والبطن.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين عامل خردة، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات كائن بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.