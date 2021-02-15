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النيجيرية إنجوزي أوكونجو تتولى منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

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النيجيرية إنجوزي أوكونجو تتولى منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية إنجوزي أوكونجو تتولى منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

مصراوي Masrawy

05:54 م الإثنين 15 فبراير 2021

جنيف - (أ ش أ):
تولت وزيرة نيجيريا السابقة الدكتورة إنجوزى أوكونجو إيواللا رسميا منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية خلفا لمديرها العام السابق البرازيلى روبيرتو ازفيدو الذى شغل المنصب فى مايو 2013 تخلى عنه في الثلاثين من أغسطس عام 2020 لأسباب خاصة، تاركا المنصب شاغرا منذ هذا التاريخ واضعا على عاتق السيدة إيواللا أعباء كبيرة لإعادة تنشيط دور المنظمة في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تراجعا بسبب كورونا .
وتمت المصادقة على تولي النيجيرية أوكونجو ايواللا هذا المنصب فى ختام جلسة خاصة عقدت اليوم الاثنين، للمجلس العام الجمعية العامة، للمنظمة التى تأسست فى العام 1995 و تتخذ من جينيف بسويسرا مقرا لها، و ترأس جلسة التصويت والمصادقة على تعيينها فى منصب المدير العام رئيس المجلس العام للمنظمة النيوزيلندى دافيد واكر .
وجاء تولي النيجيرية ايواللا لهذا المنصب بعد انسحاب يو مايوند منافستها الوحيدة عليه وكانت من كوريا الجنوبية ، وكلتاهما كانتا قد فازتا فى جولات التصويت التمهيدية قبل النهائية لشغل هذا المنصب قبل ثلاثة اشهر ، و يقول المراقبون ان تولى سيدة من افريقيا لهذا المنصب هو تطور تاريخى غير مسبوق فى حياة المنظمة التى تأسست قبل ست وعشرون عاما .
ولعبت الروح الإيجابية الجديدة للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن دورا حاسما فى ترجيح كفة الأفريقية أنجوزي إيواللا بعد أن حاربت إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد تولي " صاحبة بشرة سمراء من أفريقيا " لهذا المنصب العالمى الرفيع ، و بسبب هذا العداء الأمريكي للأفارقة والملونين إبان ادارة ترامب بقى هذا المنصب شاغرا إلى اليوم وتعيين وزيرة مالية نيجيريا السابقة فيه .

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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