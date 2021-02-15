أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأردن يفتتح مركزًا للتلقيح ضد كورونا داخل مخيم للاجئين السوريين

Print
الأردن يفتتح مركزًا للتلقيح ضد كورونا داخل مخيم للاجئين السوريين الأردن يفتتح مركزًا للتلقيح ضد كورونا داخل مخيم للاجئين السوريين

مصراوي Masrawy

05:47 م الإثنين 15 فبراير 2021

عمان - (ا ف ب)

افتتح الأردن اليوم الاثنين، مركزًا للتلقيح ضد (كوفيد-19) داخل مخيم الزعتري للاجئين الذي يستقبل نحو 80 الف لاجئ سوري في محافظة المفرق شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الاردن محمد حواري لفراس برس، إن هذا المركز الذي افتتحته وزارة الصحة اليوم، يعد المركز الأول في العالم داخل مخيم لاجئين وهو سيوفر الوقت والجهد ويسرع عملية إعطاء اللقاح لسكان المخيم.

وأضاف أن "نحو 2000 لاجىء سوري من هذا المخيم سجلوا أسماءهم على المنصة الحكومية لتلقي اللقاح"، مشيرا إلى أن 1200 منهم انطبقت عليهم الشروط في المرحلة الأولى هذه.

وبحسب الحواري "سيتلقى اليوم 52 لاجئا اللقاح فيما سيتلقى يوم غدا الثلاثاء 44 لاجئا آخر اللقاح".

وأوضح إنه "سبق وأن تم تلقيح 164 لاجئا سوريًا من مخيم الزعتري في مركز صحي خارج المخيم".

ويستضيف الأردن حاليا نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.

وتقول المملكة إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين تجاوزت العشرة مليار دولار.

واطلقت وزارة الصحة نهاية العام الماضي موقعا الكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن هم فوق 65 عاما.

بدأ الاردن في 13 يناير الماضي مجانًا عملية تطعيم اللاجئين المسجلين على اراضيه بلقاح ضد كوفيد-19. وكان يتم تلقيح اللاجئين في مركز صحي في بلدة المفرق خارج المخيم.

وتستهدف الحملة في البداية 20 الى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة.

وبحسب السلطات الصحية سجل عبر المنصة الحكومية حتى اليوم بالمجمل نحو 372 الفا، وتلقى اللقاح نحو 50 الفا.

وبحسب وزارة الصحة سجل الأردن حتى الآن نحو 347 الف إصابة بفيروس كورونا، و4455 وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية