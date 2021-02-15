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: إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

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السعودية: إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا : إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

05:36 م الإثنين 15 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ)

قررت السلطات الدينية اليوم الاثنين، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لها اليوم إن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال ثمانية أيام يصل إلى 70 مسجداً، حيث جرى إعادة فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة

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