أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة بيشة": بدء العمل بالعيادات الافتراضية بمستشفى الملك عبدالله

Print
"صحة بيشة": بدء العمل بالعيادات الافتراضية بمستشفى الملك عبدالله "صحة بيشة": بدء العمل بالعيادات الافتراضية بمستشفى الملك عبدالله
لضمان تقديم الخدمات الصحية للمرضى دون الحضور للمستشفى

بدأت صحة بيشة ممثلة بمستشفى الملك عبدالله العمل بالعيادات الافتراضية للتواصل مع المرضى في العيادات عن بعد، وذلك لاستمرارية وسهولة تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالإضافة إلى خدمة المريض بأفضل الطرق وتجنيبهم مشقة الانتقال من مكان إلى آخر.

وأوضحت صحة بيشة، أن الهدف من تفعيل العيادات عن بعد يأتي لضمان استمرارية وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى؛ حيث سيقوم الطبيب في العيادة بالاطلاع على ملف المريض والتواصل معه صوتياً ومرئياً في منزله دون الحاجة للحضور للمستشفى.

وتشمل العيادات بالمستشفى مركز التأهيل الطبي، ومركز السكري والغدد الصماء.

وتأتي العيادات الافتراضية امتدادًا للخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى في مجالات مختلفة ضمن منظومة متكاملة في عدة تخصصات طبية، كما أن المستشفى بصدد التوسع في الخدمات الافتراضية لجميع العيادات بالمستشفى خلال الفترة القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا

أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا

انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة"

انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة"

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير

شبكة عيون الإخبارية