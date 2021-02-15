اجتماع في "الوفد" لمناقشة القرارات الأخيرة الخاصة بفصل عدد من الأعضاء

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، عقد اجتماع مشترك للهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب، في تمام 2 من ظهر الخميس المقبل.

وطبقًا لبيان الحزب، من المقرر أن يناقش الاجتماع جدول الأعمال التالي:

أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا له، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.

وأعلن أبوشقة، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًّا؛ للاشتراك في "مؤامرة" كانت تحاك ضد حزب الوفد، بحسب ما قال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الحزب الثلاثاء الماضي، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.