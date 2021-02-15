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"الخصيفان" تدشن "مزايا" لرفع مستوى الرضا العام لمنسوبي جامعة جدة

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ضمن "برنامج السعادة المؤسسية"

دشّنت وكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، قائدة برنامج السعادة المؤسسية، اليوم، عن بعد، مبادرة "مزايا"، إحدى مبادرات برامج السعادة المؤسسية، بهدف رفع مستوى الرضا العام لمنسوبي الجامعة من خلال تقديم أفضل العروض والتخفيضات الحصرية والمجالات التسويقية المتعددة وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الولاء المؤسسي والسمعة المؤسسية، والاهتمام بصحة منسوبيها، إلى جانب تنمية روح التعاون بين العاملين، ورفع روح الولاء والانتماء، وتحسين الحالة المعنوية وصولاً لتحول الجامعة إلى نموذج ريادي في تطوير الممارسات المؤسسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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