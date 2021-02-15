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تعيين النيجيرية أوكونجو إيويلا مديرًا لمنظمة التجارة العالمية

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تعيين النيجيرية أوكونجو إيويلا مديرًا لمنظمة التجارة العالمية تعيين النيجيرية أوكونجو إيويلا مديرًا لمنظمة التجارة العالمية

مصراوي Masrawy

05:22 م الإثنين 15 فبراير 2021

جنيف - (د ب أ)

تم تعيين خبيرة الاقتصاد النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا مديرا لمنظمة التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن أوكونجو إيويلا هي أول شخص أفريقي وأول امرأة تشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.

تتولى وزيرة المالية النيجيرية سابقا ومديرة البنك الدولي سابقا رئاسة منظمة التجارة العالمية في وقت تعاني فيه التجارة العالمية من جراء جائحة كورونا ومن التوترات بين الاقتصادات الكبرى.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية أن مندوبي الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 164 دولة صادقوا على تعيين أوكونجو-إيويلا اليوم بإجماع الآراء.

مهدت الولايات المتحدة الطريق لتعيين إيويلا في أوائل فبراير، عندما ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بثقله وراء المرشحة وهو ما كان سلفه دونالد قد عرقله.

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