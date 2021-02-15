وفد مصري يصل إلى ليبيا لبحث ترتيبات إعادة افتتاح سفارة القاهرة بطرابلس

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مصراوي Masrawy

وكالات:

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، محمد سيالة، وفد مصري برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية، لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس.

وقال بيان لخارجية الوفاق، اليوم الاثنين إن "وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة استقبل الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية الذي يؤدي زيارة إلى العاصمة طرابلس لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وأضاف بيان الخارجية الليبية، أن "الوفد نقل تحيات وزير الخارجية سامح شكري إلى سيالة، وقدم خالص التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدا حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا"، ومتمنيا "للحكومة الجديدة كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولا إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم".

وأكد الوفد المصري على "بدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين".

وأكد كد وزير خارجية الوفاق حرصه على "تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة وأن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل".

وكشفت خارجية الوفاق أن "اللقاء كان فرصة للتأكيد على حرص الجانبين الليبي والمصري على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات".