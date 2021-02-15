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شرطة الجوف تطيح بـ 4 مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن لسرقة العمالة

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شرطة الجوف تطيح بـ 4 مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن لسرقة العمالة شرطة الجوف تطيح بـ 4 مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن لسرقة العمالة
تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

شرطة الجوف تطيح بـ 4 مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن لسرقة العمالة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن والاعتداء عليهم ومحاولة سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وضبط بحوزة أحدهم عدد من أقراص الإمفيتامين المخدر.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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