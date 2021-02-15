أثار الرأي العام.. برلماني ينتقد تصريحات بكري بشأن قانون المرور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، تناول النائب مصطفى بكري تعديلات قانون المرور الأخيرة بالسلب.

وأضاف أبو هميلة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: "من المفترض بعد الموافقة على أي قانون أن ندافع عنه جميعنا، ونعبر عن وجهتي النظر التي كانت مطروحة؛ لكن حديثه كان عن رفع لجنة الدفاع قيمة رسم الملصق الإلكتروني إلى 75 جنيهًا بينما جاءت من الحكومة 50 جنيهًا".

وتابع النائب: "حديث النائب يتسبب في قلق لدى الرأي العام، في حين أنه كان من الممكن تبرير سبب الزيادة؛ وهي أن القانون قد أرسل به إلى المجلس برسم 50 جنيهًا في 2019، وبينما نحن في 2021 فرأينا زيادة الرسم لصالح تطوير منظومة النقل الذكي".

وأشار أبو هميلة إلى أن أحد الأسباب التي كانت تسببت في إثارة الرأي العام أن نوابًا سابقين تناولوا بعض الموضوعات بالنقد في وسائل الإعلام، مما أعطى صورة وانطباعًا غير جيدين لدى المواطنين.