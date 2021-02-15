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بعد الإعلان الإثيوبي.. السودان يبحث مواجهة الملء الثاني لسد النهضة

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بعد الإعلان الإثيوبي.. السودان يبحث مواجهة الملء الثاني لسد النهضة بعد الإعلان الإثيوبي.. السودان يبحث مواجهة الملء الثاني لسد النهضة

مصراوي Masrawy

05:00 م الإثنين 15 فبراير 2021

وكالات:

عقدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اجتماع اليوم، بحضور رئيس الجهاز الفني بالوزارة ضم مدراء إدارات المياه والزراعة بالخرطوم وعدد من الولايات، للوقوف على تداعيات إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، بشكل آحادي حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم كما يطالب السودان.

وتداول الاجتماع، وفقا لبيان وزارة الري، السيناريوهات المتوقعة لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة، بمقدار 13.5 مليار متر مكعب أي ما يوازي 3 أضعاف الملء الاول العام الماضي، وكان الملء الأول بمقدار 4.5 مليار متر مكعب العام الماضي قد أثر سلبا على بعض محطات المياه بالخرطوم. وجاء الاجتماع بغرض إشراك الجهات المعنية في التحوط لدرء أي آثار سلبية عند الملء الثاني.

وشدد الاجتماع على أهمية الاستعداد مبكرا واتخاذ كل الاجراءات الفنية والإدارية الضرورية لمواجهة كافة الاحتمالات.

وأعرب المجتمعون عن أملهم في أن يتم التوصل لاتفاق ملزم من خلال مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث، السودان، وإثيوبيا، ومصر، قبل يوليو المقبل.

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