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الجلد الشاحب قد يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الأمعاء

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الجلد الشاحب قد يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الأمعاء الجلد الشاحب قد يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الأمعاء
من أبرز أعراضه وجود دم في البراز وألم أسفل البطن

الجلد الشاحب قد يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الأمعاء

كشف أطباء وباحثون في مجال الأورام الخبيثة في بريطانيا، عن دلالات خطيرة للجلد الشاحب، لافتين إلى أنه قد يكون إشارة إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، فإن أطباء الأورام الخبيثة في المملكة المتحدة، أشاروا إلى أن الجلد الشاحب قد يكون علامة تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأضاف الأطباء أن معظم حالات الجلد الشاحب تشير، إلى مرض فقر الدم، ولكن يمكن أن تظهر هذه العلامة، عند حصول نقص حاد في عنصر الحديد بالجسم نتيجة الإصابة بالسرطان.

وأوضح الأطباء أنه من أهم أعراض سرطان الأمعاء وجود دم في البراز وتغيرات في عمل الأمعاء، وألم مستمر في أسفل البطن.

وقال الأطباء: إنه إذا استمر أحد هذه الأعراض مدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، يجب مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب، لافتين إلى أن انتفاخ البطن لا يشير فقط إلى الإفراط بتناول المواد الغذائية المسببة لتكون الغازات، بل وأيضاً قد يشير إلى سرطان الأمعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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