أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هزة أرضية تضرب سواحل اليابان  بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر

Print
هزة أرضية تضرب سواحل اليابان  بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر هزة أرضية تضرب سواحل اليابان  بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر
لم يتم الإبلاغ عن حدوث تسونامي أو عن وقوع إصابات أو دمار

هزة أرضية تضرب سواحل اليابان  بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل اليابان اليوم الاثنين.
وأضاف المركز، في بيانه، أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت تقع على عمق 60 كيلومتراً.
وكان مركز الزلزال على بعد 73 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة سينداي التي يقطنها حوالي 1.06 مليون نسمة.
ولم يتم الإبلاغ عن حدوث تسونامي، أو عن وقوع إصابات أو دمار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا

أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا

انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة"

انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة"

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير

شبكة عيون الإخبارية