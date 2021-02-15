العراق يسجل 2,798 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالات وفاة

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ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 608,178

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 646650 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13185, فيما تم تسجيل 1119 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 608178 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 25287, منهم 284 يرقدون في غرف العناية المركزة.