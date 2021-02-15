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متهم بمحاولة اغتيال "صدقي".. "الداخلية" البريطانية تعترض على منح اللجوء لمتشدد مصري

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متهم بمحاولة اغتيال "صدقي".. "الداخلية" البريطانية تعترض على منح اللجوء لمتشدد مصري متهم بمحاولة اغتيال "صدقي".. "الداخلية" البريطانية تعترض على منح اللجوء لمتشدد مصري
قدّم طلباً عام 1994 ورفض فرفع 8 دعاوى قضائية

متهم بمحاولة اغتيال

‬ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الاثنين، أن المتشدد المصري ياسر سري، المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء الأسبق عاطف صدقي، في طريقه للحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ستعترض على قرار منح سري حق اللجوء، وستعمد إلى إبطاله وإلغائه.

وبينت "ديلي ميل" أن "سري" المعروف باسم "أبوعمار"، كان قد طلب اللجوء إلى بريطانيا في 1994، لكن السلطات المختصة رفضت طلبه، مما جعله يرفع 8 دعاوى قضائية منذ الوقت، وفقاً لـ"الحرة".

وكان قد حُكِم على "سري" غيابياً، عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري عاطف صدقي، التي أدت إلى مقتل طفلة في الثانية عشرة من عمرها آنذاك.

وينفي "سري" مشاركته في العملية، ولكنه مطلوب كذلك من الولايات المتحدة بتهمة مساعدة أحد الأشخاص المتورطين في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في العام 1993، الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو ألف آخرين بجروح مختلفة.

وأشاد "سري" بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، عقب مقتل الأخير في عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في باكستان، وأعلن وقتها أن "ابن لادن قد حصل على ميتة مشرفة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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