بالأزرق والبيج.. شاهد إطلالة درة مع زوجها في أحدث ظهور لهما

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

دائما ما تخطف الفنانة درة الأنظار بإطلالتها، واعتادت على مشاركة متابعيها مجموعة من الصور رفقة زوجها، عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، حيث تألقت بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللونين الأخضر والموف، وتميز الفستان بقصة الكم الواحد.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين، وارتدت إكسسورات مكونة من خاتم وكوليه.

أما زوجها رجل الأعمال هاني سعد، ارتدى بليزر باللون الأسود، ونسق أسفله تيشرت بنفس اللون، كما ارتدى ساعة.

جيب وبليزر:

وفي إطلالة أخرى، طلت الفنانة درة، ببليزر باللون البيج، وجيب باللوني الأسود والبيج، كما نسقت مع إطلالتها جوانتي بنفس لوني الجيب.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوعا لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

أما زوجها رجل الأعمال هاني سعد، ارتدى جاكيت باللون الأسود، ونسق أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون، وأيضا حذاء بنفس اللون، كما ارتدي ساعة.

بلوك كاجوال

ولفتت درة الأنظار إليها أيضا، عند ظهورها ببلوزة باللون الأزق مع بنطلون بنفس اللون، كما أنها اعتمدت مكياجا هادئا، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلي.

ونسقت مع ذلك حذاء باللون الأزرق، وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم، وأسورة، وكوليه.

أما زوجها، ارتدى بليزر باللون الكافيه، ونسق أسفله بلوڤر باللون الأسود، مع بنطلون وحذاء نفس اللون، وارتدى ساعة.