صور.. تشييع جثمان البدري فرغلي سيرًا على الأقدام بشوارع بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شيع أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، جثمان البرلماني السابق البدري فرغلي، من المسجد العباسي في شارع أوجيني، والذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عامًا.

وتحرك المشيعون حاملين جثمان البرلماني السابق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني في حي العرب الذي يتواجد فيه مقره الذي كان يستقبل فيه المواطنين على أحد المقاهي الشهيرة، قبل أن يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مثواه الأخير بمقابر بورسعيد.

ولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة، ونجح فى كل الإنتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها إحترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات.