"الصحفيين" تعلن قواعد وإجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلنت نقابة الصحفيين اليوم، قواعد واجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس، وأوضحت في بيان لها، أن تقديم طلبات الترشح في "القاعة المستديرة" بالدور الثالث بمبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمشكلة من عدد من قدامي أعضاء النقابة في

جدولي المشتغلين والمعاشات، إضافة إلى الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة.

وأوضحت النقابة في بيان، أنه وفقا لقانون النقابة، فإنه ينص أيضا على حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا 3 سنوات بهذا الجدول، في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو قد أمضي عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين. وفي كل الأحوال، يجب ألا يكون وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع.

وتابع البيان: ويطلب جميع المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة (۲۰۲۰)، وتمغة صحفية بقيمة (100 جنيها) للترشح للعضوية، و(۲۰۰ جنيه) للمتقدمين للترشح على مقعد

النقيب، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكافة القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.