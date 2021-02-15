"الري": إزالة 22 حالة تعدٍ على نهر النيل في 6 محافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تمكنت وزارة الموارد المائية والري، من إزالة 22 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال حملة اليوم الاثنين، في نطاق محافظات (المنيا - الغربية - سوهاج - أسوان - دمياط - البحيرة)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 57 ألفًا و524 حالة.

وتستمر وزارة الري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.