أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الري": إزالة 22 حالة تعدٍ على نهر النيل في 6 محافظات

Print
"الري": إزالة 22 حالة تعدٍ على نهر النيل في 6 محافظات "الري": إزالة 22 حالة تعدٍ على نهر النيل في 6 محافظات

مصراوي Masrawy

04:23 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تمكنت وزارة الموارد المائية والري، من إزالة 22 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال حملة اليوم الاثنين، في نطاق محافظات (المنيا - الغربية - سوهاج - أسوان - دمياط - البحيرة)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 57 ألفًا و524 حالة.

وتستمر وزارة الري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية