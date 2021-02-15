سوريا تحذر إسرائيل من تداعيات اعتداءاتها المتكررة على أراضيها

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مصراوي Masrawy

دمشق- (د ب أ):

حذرت سوريا اليوم الاثنين " إسرائيل من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها المستمرة على أراضيها تحت ذرائع واهية ، ومن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة واستمرار احتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل وتحملها كامل المسؤولية عنها".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم أوردتها وكالة الأنباء السورية ( سانا) ، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في الساعة 18ر1 دقيقة من فجر اليوم على الاعتداء مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية عبر إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا محيط مدينة دمشق".

وأضافت الوزارة أن "الاعتداء الاسرائيلي يتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أهلنا في الجولان السوري المحتل لإحياء الذكرى الـ 39 للإضراب الوطني الشامل الذي خاضه أبناء الجولان في الـ 14 فبراير من عام 1982 رفضاً لقرار الضم الباطل وليؤكدوا مجدداً للعدو الإسرائيلي وللمجتمع الدولي بأن الجولان كان وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وسيعود لسيادتها عاجلاً أم آجلاً، ولسورية الحق الكامل غير القابل للتنازل أو المساومة أو التقادم باستخدام كافة الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي لاستعادته".

وقالت الوزارة إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لم ولن تنجح في حماية شركائها وعملائها من التنظيمات الإرهابية من إرهابيي "جبهة النصرة" بمسمياتها المختلفة و"داعش" و"الخوذ البيضاء" التي تحضر لاستفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في محافظة إدلب لاتهام الجيش العربي السوري بها كما ولن تفلح في إشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب".

وطالبت الوزارة مجدداً مجلس الأمن بـ "الاضطلاع بمسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ومساءلتها عنها واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها ".

ودعت إلى مساءلة "إسرائيل عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وكافة القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".

وشنت اسرائيل أكثر من مئة غارة على سورية منذ اندلاع الأزمة في سورية منتصف شهر مارس 2011 ، وطالت أغلب المحافظات السورية وكانت أكثرها على مناطق ريف دمشق .