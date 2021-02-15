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ماليزيا : القبض على 1111 شخصا انتهكوا قواعد الاغلاق أمس الأحد

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ماليزيا : القبض على 1111 شخصا انتهكوا قواعد الاغلاق أمس الأحد ماليزيا : القبض على 1111 شخصا انتهكوا قواعد الاغلاق أمس الأحد

مصراوي Masrawy

04:09 م الإثنين 15 فبراير 2021

بانكوك- (د ب ا):

قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إنه تم إلقاء القبض على 1111 شخصا أمس الأحد لانتهاكهم قواعد الاغلاق المفروضة لمواجهة .

وأوضح الوزير في تصريحات اليوم الاثنين أن ثلث الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يحاولون عبور الحدود بين الولايات الماليزية الـ13. وجرى إلقاء القبض على آخرين لقيامهم بانتهاك قواعد التباعد الاجتماعي أو عدم ارتداء الكمامات.

ويخضع أنور موسى، وهو وزير في ، للاستجواب في الشرطة على خلفية ما تردد عن خرقه للقواعد.

وكانت حكومة ماليزيا قد فرضت إغلاقا ثانيا وأعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي، بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي.

وقد سجلت وزارة الصحة 975 حالة وفاة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

وسجلت ماليزيا نحو 2200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات يومية منذ الثاني من يناير الماضي، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة أكثر من 266 ألف. وقالت الوزارة إن 220 ألف منهم تعافوا من الفيروس.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء محي الدين ياسين غدا الثلاثاء خطة التطعيم.

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مصراوي Masrawy

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