أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران

Print
وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران

مصراوي Masrawy

04:09 م الإثنين 15 فبراير 2021

طهران -(د ب أ):

استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين في طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان الوزير القطري صرح مؤخرا بأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة لدعم العملية السياسية والدبلوماسية بهدف عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وتقليل التوترات في المنطقة.

وأجاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم على سؤال بهذا الشأن بالقول :"نرحب بهذه المساعدة. قطر من أصدقاء إيران الإقليميين. وهناك مشاورات وثيقة بين إيران وقطر على مختلف المستويات".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية