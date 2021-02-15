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السكة الحديد: تصنيع 51% من 1300 عربة جديدة بالمجر والباقى فى

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السكة الحديد: تصنيع 51% من 1300 عربة جديدة بالمجر والباقى فى روسيا السكة الحديد: تصنيع 51% من 1300 عربة جديدة بالمجر والباقى فى

مصراوي Masrawy

04:20 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قالت هيئة السكة الحديد، إنه من المخطط تصنيع 51% من الـ 1300 عربة المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية فى المجر، بحيث تحصل على شهادة الأمان الأوروبية، على أن يتم تصنيع باقى العربات في .

ووصل حتى الآن من الصفقة الروسية المجرية 243 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) تم تصنيعهم فى روسيا ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

صفقة العربات الروسية المجرية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد و180 درجة ثانية مكيفة و 90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو يتم تمويلها بالكامل عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى.

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