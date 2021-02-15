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"التنمية في مواجهة التطرف".. إصدار مرئي جديد بـ 12 لغة لمرصد الأزهر

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"التنمية في مواجهة التطرف".. إصدار مرئي جديد بـ 12 لغة لمرصد الأزهر "التنمية في مواجهة التطرف".. إصدار مرئي جديد بـ 12 لغة لمرصد الأزهر

مصراوي Masrawy

04:14 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الأحد، تقريرًا مصورًا بـ 12 لغة تحت عنوان: "التنمية في مواجهة التطرف.. 2030 نموذجًا"، وذلك في إطار سلسلة الإصدارات المرئية التي ينشرها المرصد باللغة العربية واللغات الأجنبية.

وأكد المرصد في تقريره أن جهود مصر في مكافحة التطرف تعكس عزم الدولة -في أجندتها الوطنية المستدامة- على اجتثات جذور الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال تبنِّي استراتيجية شاملة.

وأشار المرصد إلى أن مكافحة التطرف والإرهاب أحد أهم العوامل التي تساعد على تنفيذ رؤية مصر 2030؛ باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في تمكين الشباب وتحصينهم من مخاطر الاستقطاب، بما يُسهم في خلق بيئة طاردة للتطرف والإرهاب.

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