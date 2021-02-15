أخبار عاجلة

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة تامر أمين لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي -
أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 -
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. البحوث الإسلامية: ندوة افتراضية حول واقع السنة النبوية في حياة الناس

Print
اليوم.. البحوث الإسلامية: ندوة افتراضية حول واقع السنة النبوية في حياة الناس اليوم.. البحوث الإسلامية: ندوة افتراضية حول واقع السنة النبوية في حياة الناس

مصراوي Masrawy

04:10 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، مساء الاثنين، ندوة افتراضية بعنوان: "السنة النبوية في حياتنا اليومية" عبر تطبيق zoom، يحاضر فيها الدكتور سامح عبد القوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية الشاملة التي ينفذها المجمع للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في ظل الظروف الحالية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف بتنشيط العمل الدعوي ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين من تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية في مختلف المجالات.

وأضاف عياد في بيان له، الاثنين، أن الندوة تدور حول مجموعة من المحاور المهمة التي تناقش واقع السنة النبوية المطهرة في حياة الناس، وكيفية الاستفادة من المنهج النبوي الشريف في إعادة منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع بما يحقق المودة والتراحم بين الناس ويدعم الاستقرار فيما بينهم، كما تتعرض الندوة أيضًا لبعض الأحاديث التي أخطأ الناس في فهمها وأصبحت قاعدة يبنون عليها حياتهم بفهم مغلوط بعيد عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية