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لأول مرة.. وزراة السياحة والآثار في معرض ديارنا 2021

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لأول مرة.. وزراة السياحة والآثار في معرض ديارنا 2021 لأول مرة.. وزراة السياحة والآثار في معرض ديارنا 2021

مصراوي Masrawy

03:47 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تشارك وزارة السياحة والآثار، للمرة الأولى، في معرض "ديارنا للحرف اليدوية لعام ٢٠٢١" المقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٥ فبراير، بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس.

وقالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، في بيان، إن الوزارة تشارك في هذا المعرض من خلال عرض للمستنسخات الأثرية من إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية الجديد كنوز والمقرر افتتاحة قريباً لتلبية احتياجات الجمهور للمناذج الأثرية، هذا بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية والتقليدية المتنوعة ومطبوعات المجلس الأعلى للآثار من الكتب.

وأوضحت أن هذا المعرض تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي، وهو يعد من أكبر معارض الحرف اليدوية التي تنظمها الوزارة لدعم وتمكين أرباب الحرف وجمعيات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتنمية الصناعات التقليدية والحرف اليدوية المصنوعة بأيادي مصرية ١٠٠٪.

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