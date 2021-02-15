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"العدل" تطلق الدليل الإرشادي لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني

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"العدل" تطلق الدليل الإرشادي لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني "العدل" تطلق الدليل الإرشادي لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني
حرصاً على تيسير الإجراءات على المستفيدين واختصار الوقت

أطلقت وزارة العدل الدليل الإرشادي للإفراغ العقاري الإلكتروني، المتضمن شرحاً مفصلاً لكيفية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa، مؤكدةً أن الدليل الإرشادي يأتي في سياق حرصها على تيسير الإجراءات على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وتتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني انتقال أي ملكية عقار سواء أرض أو بناء من المالك (البائع) إلى المشتري عن طريق البيع أو الهبة عبر ناجز وخدمة الموثق، متضمناً شرح الخدمة للبائع، والمشتري، وشروط وأحكام الخدمة، إضافة إلى التعريف بشروط الصك العقاري، وإجراءات البائع والمشتري، وشروط التوثيق المالي.

وذكرت الوزارة أن شروط وأحكام الخدمة تتمثل في تعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية، كما يتم إلغاء العملية إلكترونياً في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون ثلاثة أيام، كما أن الحد الأعلى للعملية هو 3 ملايين ريال، والحد الأدنى للعملية العقارية هو 1000 ريال.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط https://www.moj.gov.sa/Documents/Efrag.pdf.

يُذكر أن الوزارة أطلقت الكثير من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح وغيرها، ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التي تقدم أكثر من 120 خدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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