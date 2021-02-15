الصحة العالمية: إصابات كورونا انخفضت في الدول الحاصلة على اللقاح مبكرا

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مصراوي Masrawy

القاهرة – (أ ش أ):

كشف الدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن البيانات تظهر أن البلدان التي بادرت في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد مبكرا، تراجعت لديها العدوى الجديدة بالفيروس بفضل اللقاح.

وأكد أبو بكر - خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عقد، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس - أن المنظمة تدعم حصول المواطنين على لقاحات فيروس كورونا والبدء بالفئات ذات الأولوية العاملين الصحيين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأضاف "أن دخول المستشفيات انخفض بفضل الحصول على لقاح فيروس كورونا، ولم نعرف بعد تأثير السلالة الجديدة، لذا يجب حصول الفئات ذات الأولوية على اللقاح، حيث أن هناك أدلة قوية تؤكد أن التحور يقل مع الحصول على اللقاح لانخفاض نسب العدوى"، لافتًا إلى أن المنظمة وافقت على لقاحين حتى الآن.