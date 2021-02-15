وسائل إعلام: فايز السراج أجرى عملية جراحية في إيطاليا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

نقلت وسائل إعلام ليبية عن صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أجرى عملية جراحية خطيرة استمرت أكثر من خمس ساعات بالعاصمة الإيطالية روما.

وقبل مغادرته طرابلس متوجها إلى روما، وقع السراج مرسوما بترك صلاحياته لنائب رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق.

ولم تحدد مذكرة التكليف تاريخ عودة السراج من سفره الذي يأتي في وقت تشهد فيه ليبيا تحولات سياسية كبيرة بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، يأمل الليبيون منها إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تعيشها منذ العام 2011.