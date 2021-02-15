السودان: ١١٩ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و9 حالات وفاة في 5 أيام

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مصراوي Masrawy

الخرطوم – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و9 حالات وفاة خلال الأيام الخمسة الماضية.. فيما تم شفاء 344 حالة.

وأوضحت "الصحة السودانية" - في بيان اليوم الاثنين عن التقرير الوبائي للفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و956 حالة، بينها 1858 حالة وفاة، و22 ألفا و485 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.