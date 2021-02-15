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اليوم: مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

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روسيا اليوم: مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة اليوم: مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

مصراوي Masrawy

03:25 م الإثنين 15 فبراير 2021

وكالات:

أفادت اليوم بأن مجلس النواب الليبي قرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

واجتمع أعضاء مجلس النواب الليبي بطبرق بشرق البلاد في جلسة تشاورية للاتفاق على الترتيبات الضرورية قبل منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.

وكانت خلافات داخل مجلس النواب الليبي حول مكان انعقاد الجلسة التشاورية يوم 15 فبراير، نجم عنها توجيه دعوتين لجلستين في ذات الموعد، واحدة في طبرق وأخرى في مدينة صبراتة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وكانت أبواب الترشح لتولي الحقائب الوزارية في الليبية المؤقتة الجديدة قد أغلقت يوم الأحد.

وسيتولى رئيس السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تقييم السير الذاتية للمترشحين، ومن بعد ذلك سيقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لمنحها الثقة في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع.

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