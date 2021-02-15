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"تعليم الرياض" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات

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"تعليم الرياض" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات "تعليم الرياض" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات
تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وزارة التعليم

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية إلى حث الطلاب والطالبات على المشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات 2021م، والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأوضح مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنَّام، أن "كانجارو" هي مسابقة دولية متخصصة في علوم الرياضيات وتهدف إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات على المستوى العالمي، وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والتطبيقية في الرياضيات وتعزيز شغفهم بها وتطوير قدراتهم لتوظيفها في مختلف الأنشطة الحياتية.

وأشار "الغنَّام" إلى أن المسابقة تستهدف طلاب التعليم العام من السعوديين والمقيمين في الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي، داعيًا المدارس إلى حث الطلاب والطالبات الراغبين بالمشاركة في المسابقة التي يستمر التسجيل فيها حتى الــ 3 من شعبان المقبل وذلك عبر الرابط www.kangarooksa.com .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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