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البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين

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البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين
بعد إصدارها أحكاماً بالإعدام بحق عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني الشرعي

البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في ممارستها الجرائم والانتهاكات بحق أعضاء مجلس النواب اليمني الشرعي، وإصدارها أحكاماً بالإعدام بحق عدد من أعضاء بالمجلس بعد محاكمات صورية ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني.

وأكد "العسومي" في بيان له اليوم، أن هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيا الإرهابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، إضافةً إلى هجومها المتواصل على المدنيين بمحافظة مأرب وقصفها الأحياء السكنية بالصواريخ والمسيرات المفخخة، وغيرها من الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها، تؤكد مجدداً إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على إفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما تعكس استخفافها الشديد بكل القوانين والأعراف الدولية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المنظمات والاتحادات البرلمانية باتخاذ موقف موحد لدعم مجلس النواب اليمني الشرعي، وتبنّي إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني ونوابه المنتخبين.

وجدد "العسومي" التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تضامنه التام مع الشرعية ومجلس النواب الشرعي، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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