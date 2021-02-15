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طالبان تختطف 11 من العاملين في "سد باشدان" غربي أفغانستان

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طالبان تختطف 11 من العاملين في "سد باشدان" غربي أفغانستان طالبان تختطف 11 من العاملين في "سد باشدان" غربي أفغانستان

مصراوي Masrawy

03:17 م الإثنين 15 فبراير 2021

كابول- (د ب أ):

أعلن عضو في مجلس إقليم هيرات الواقع غربي أفغانستان، عن قيام حركة طالبان باختطاف ما لا يقل عن 11 فردا من العاملين في "سد باشدان" بمنطقة كاروخ في الاقليم.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية الاخبارية اليوم الاثنين، عن وكيل أحمد كاروخي، العضو في مجلس الاقليم القول، إنه قد تم خطف العمال أمس بينما كانوا مشغولين في العمل، مضيفا أنه قد "تم إطلاق سراح أربعة منهم، بينما لا يزال سبعة محتجزين لدى طالبان".

ومن جانبه، أكد وحيد قتالي حاكم الاقليم خطف العمال، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم تعلق طالبان بعد على حادث الخطف بعد.

ويقع السد في منطقة كاروخ، على بعد 25 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات.

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