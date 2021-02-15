موجة من الطقس شديد البرودة تجتاح اليونان

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مصراوي Masrawy

أثينا- (د ب أ):

تتعرض اليونان لكتلة هوائية باردة، ما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية، الأمر التي تسبب في حدوث اضطرابات في شمال ووسط البلاد.

وذكرت محطة "إي آر تي" التلفزيونية اليوم الاثنين أن الثلوج غطت لفترة وجيزة الأكروبوليس في أثينا، إلا أنها لم تبق طويلا، في ظل درجات حرارة عند نحو صفر درجة مئوية.

ووفقا لخفر السواحل، فإن درجات الحرارة في شمال البلاد انخفضت لـ 15 درجة تحت الصفر خلال الليل، واضطرت السلطات لتعطيل معظم رحلات العبارات بسبب الرياح القوية.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن هناك انقطاعا للكهرباء في مجموعة جزر سبوراد شمالي البلاد، حيث تسبب سقوط الأشجار في قطع خطوط الكهرباء للبر الرئيسي.

وأعلنت شرطة المرور أن معظم الطرق في وسط وشمال اليونان لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة سلاسل الثلوج.

وتوقعت سلطات الأرصاد الجوية أن تصل الموجة الباردة لذروتها يوم غد الثلاثاء.