قرار لمجلس شرعي في غزة بوضع قيود على سفر النساء يثير جدلا على مواقع التواصل

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مصراوي Masrawy

غزة- (بي بي سي):

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التابع لحكومة حركة حماس في غزة عدة قرارات متعلقة بالسفر من بينها "منع الأنثى غير المتزوجة من السفر إلا بموافقة ولي أمرها".

كما ينص القرار على منع الذكور فوق 18 سنة من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد.

و قد أثار هذا القرار ردود فعل معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بسبب المادة المتعلقة بالمرأة، حيث اعتبرها البعض " تقييدا لحرية المرأة".

كما قارن بعض المغردين بين هذا القرار و قرار السلطات السعودية إلغاء القوانين التي كانت تضع قيودا على سفر النساء.a