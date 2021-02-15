أدى رسالته بكل اقتدار.. البرلمان ينعي البدري فرغلي

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

نعى عدد من أعضاء مجلس النواب، البدري فرغلي، النائب الأسبق رئيس اتحاد أصحاب المعاشات.

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن البدري فرغلي كان رمزًا من رموز بورسعيد، وتبنى قضايا العمال وأثرى الحياة النيابية والسياسية، معقبًا: نعزي أنفسنا ونعزي أهل بورسعيد.

ومن جانبه، قال النائب عاطف المغاور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: أنعي باسم شعب مصر وشعب بورسعيد وباسم مجلس النواب وباسم الهيئة البرلمانية للحزب، البدري فرغلي، ابن بورسعيد البار ابن المدينة الصامدة الذي يعد نائبًا عن الشعب المصري كله وليس بورسعيد فقط.

وأضاف المغاور أن البدري فرغلي لعب دروًا مهمًّا في إعادة أبناء بورسعيد المهاجرين، وأصبح نائبًا لمصر من أقصاها لأدناها؛ فكل أبناء مصر يعرفونه وشهدت تلك القاعة نضالًا مستمرًّا منه.

وتابع النائب: إذا كان قانون مجلس النواب أحال دون حضوره؛ بسبب عدم حصوله على مؤهل دراسي، فإنه كان خير ممثل لشعب مصر، ولم ينسَ الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، وأعلن تأسيس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي يضم 9 ملايين عضو بمعدل أُسرى يصل إلى 45 مليون، ولكن صوت البدري فرغلي أحيا هذا الملف وقدم رسالة وفاء وعرفان لتلك الفئة.

وقال النائب مصطفى بكري إن البدري فرغلي عرفته لأكثر من 35 عامًا، كان يتمتع بشعبية عارمة؛ بسبب مواقفه ونضاله.. كان البدري فرغلي لا يلهث وراء مال ولا سلطة، كان صاحب موقف.

وتابع بكري: فقدنا بطلًا كان نائب الشعب معبرًا عن الجماهير.. كان يجسد في مواقفه آمال وطموحات بورسعيد التي تعبر عن كل المصريين.

ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، البرلماني السابق البدري فرغلي، قائلًا: "تشهد هذه القاعة صولاته وجولاته واستجواباته، وكان أمينًا على المسؤولية، وكانت استجواباته تهز الحكومات.

وأضاف وكيل البرلمان: "النائب البدري فرغلي أدى رسالته بكل اقتدار.. رحم الله البدري فرغلي وأسكنه فسيح جناته، داعين الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله".