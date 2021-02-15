أخبار عاجلة

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة تامر أمين لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي -
أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 -
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مختص يكشف عن أسباب وعلاج "الارتجاع الصامت"

Print
يعاني منه 70% من المجتمع ويؤثر على المغنين والمذيعين

مختص يكشف عن أسباب وعلاج

كشف أخصائي أول جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور بدر عالم، أن الارتجاع الصامت، أو ما يُعْرَف طبياً وعلمياً بالارتجاع الحنجري البلعومي، يمثل مشكلة منتشرة، يعاني منها من 20-70% من أفراد المجتمع.

وأشار في حديثه لبرنامج "صباح " إلى أن الارتجاع الصامت هو ارتجاع إفرازات المعدة، ولكن على الحنجرة وليس على المريء، ما يتسبب في التهاب على مستوى الحنجرة والبلعوم، ويؤدي إلى تأثير مباشر على الصوت.

ولفت "عالم" إلى أن من أسباب حدوث الارتجاع الحنجري البلعومي، الأكلات الدسمة والحامضية، والمشروبات الغازية، والأطعمة التي تهيّج إفرازات المعدة بالارتجاع -وهذا غير طبيعي- نحو الحنجرة والبلعوم!

ونصح أخصائي أول جراحة الأنف والأذن والحنجرة. بضرورة زيارة الطبيب في حالة المعاناة من أحد هذه الأعراض؛ مثل الكحة الناشفة المستمرة إلى ثلاثة أشهر، ونحنحة على غير العادة، وتغيّر في الصوت.

وأفاد بأن وظيفة الحنجرة هي الصوت والتنفس، وأول ما يؤثر الارتجاع الصامت أو" الارتجاع الحنجري البلعومي" يكون على الصوت، الذي يؤثر على إنتاجية وعطاء المذيعين والمغنين.

مختص يكشف عن أسباب وعلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كأس السعودية".. دعم ولي العهد يشكل تحولاً رئيساً في تاريخ رياضة الفروسية

"كأس السعودية".. دعم ولي العهد يشكل تحولاً رئيساً في تاريخ رياضة الفروسية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

ريما الجفالي: السعودية تصنع التاريخ في سباق الفورمولا إي

ريما الجفالي: السعودية تصنع التاريخ في سباق الفورمولا إي

شبكة عيون الإخبارية