مختص يكشف عن أسباب وعلاج "الارتجاع الصامت"

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يعاني منه 70% من المجتمع ويؤثر على المغنين والمذيعين

كشف أخصائي أول جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور بدر عالم، أن الارتجاع الصامت، أو ما يُعْرَف طبياً وعلمياً بالارتجاع الحنجري البلعومي، يمثل مشكلة منتشرة، يعاني منها من 20-70% من أفراد المجتمع.

وأشار في حديثه لبرنامج "صباح السعودية" إلى أن الارتجاع الصامت هو ارتجاع إفرازات المعدة، ولكن على الحنجرة وليس على المريء، ما يتسبب في التهاب على مستوى الحنجرة والبلعوم، ويؤدي إلى تأثير مباشر على الصوت.

ولفت "عالم" إلى أن من أسباب حدوث الارتجاع الحنجري البلعومي، الأكلات الدسمة والحامضية، والمشروبات الغازية، والأطعمة التي تهيّج إفرازات المعدة بالارتجاع -وهذا غير طبيعي- نحو الحنجرة والبلعوم!

ونصح أخصائي أول جراحة الأنف والأذن والحنجرة. بضرورة زيارة الطبيب في حالة المعاناة من أحد هذه الأعراض؛ مثل الكحة الناشفة المستمرة إلى ثلاثة أشهر، ونحنحة على غير العادة، وتغيّر في الصوت.

وأفاد بأن وظيفة الحنجرة هي الصوت والتنفس، وأول ما يؤثر الارتجاع الصامت أو" الارتجاع الحنجري البلعومي" يكون على الصوت، الذي يؤثر على إنتاجية وعطاء المذيعين والمغنين.