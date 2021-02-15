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الرياح 60 كم.. الأرصاد تعلن أماكن وقوة الأمطار خلال 72 ساعة (بيان رسمي)

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الرياح 60 كم.. الأرصاد تعلن أماكن وقوة الأمطار خلال 72 ساعة (بيان رسمي) الرياح 60 كم.. الأرصاد تعلن أماكن وقوة الأمطار خلال 72 ساعة (بيان رسمي)

مصراوي Masrawy

03:07 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 16 فبراير إلى الخميس 18 فبراير.

وأكدت هيئة الأرصاد، عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الثلاثاء:

القاهرة الكبرى: فرص أمطار متوسطة (50%) على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمل والأتربة، درجات الحرارة العظمى ( 14-15) الصغرى (6-7 )، وسرعة الرياح تصل ل40 كيلو متر في الساعة.

الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة، ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة العظمى 15-16، الصغرى 8-7.

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة، ونشاط رياح، ودرجات الحرارة العظمى 12-13 ، والصغرى

8-9، بجانب وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط (ارتفاع الموج 5.535 متر)، وسرعة الرياح تصل ل50 كيلو متر في الساعة.

شمال و الصعيد: أمطار خفيفة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحرارة العظمى 15-16، والصغرى 5-6.

جنوب الصعيد: لا يوجد أمطار لكن يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة، وتصل سرعة الرياح ل50 كيلو متر في الساعة.

الأربعاء:

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة (50%) على فترات متقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، درجة الحراة العظمى (11-12) الصغرى ( 6-7).

والوجه البحري: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على شمال الوجه البحري تكون متوسطة جنوب الوجه البحري (70%) على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتكون مشورة للرمال والأتربة على بعض المنطق.

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة، ودرجات الحررارة العظمى تسجل 11-12، والصغرى 9-10، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كيلو مترا في الساعة.

شمال الصعيد: أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بجانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحراة العظمى 12 - 13، والصغرى 5.

جنوب الصعيد: لا يوجد أمطار لكن يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة، وتصل سرعة الرياح لـ50 كيلو مترا في الساعة.

الخميس:

القاهرة الکبری: نشاط رياح، ولا يوجد فرص لسقوط الأمطار وتصل سرعة الرياح لـ35 كيلو مترا في الساعة.

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بجانب نشاط للرياح على بعض المناطق وتسجل درجات الحرارة العظمی 16- 15 والصغري7-8.

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على فترات، ودرجات الحرارة العظمی 17-16، والصغري 9-10.

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