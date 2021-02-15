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الأوقاف: بدء توزيع الزي الثاني للأئمة 21 فبراير

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الأوقاف: بدء توزيع الزي الثاني للأئمة 21 فبراير الأوقاف: بدء توزيع الزي الثاني للأئمة 21 فبراير

مصراوي Masrawy

03:03 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة بالوزارة بإجمالي 45 ألف زي.

وأشارت في بيان لها، الاثنين، أنه سيبدأ توزيع الدفعة الأولى من الزي الثاني للأئمة، وعددهم ( 2513) إمامًا، بمحافظات: «المنوفية – القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – الفيوم – أسوان – دمياط – مرسى مطروح – البحر الأحمر – الوادي الجديد – شمال سيناء – السويس – جنوب سيناء – بور سعيد – المنيا – قنا – الأقصر – أسيوط - الغربية».

وطالبت وزارة الأوقاف، الموجود أسماؤهم في اللينك التالي:اضغط هنا

الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

ولفتت إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 21/2/2021م وحتى الأربعاء 24/2/2021م .

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