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الإصابة تغيب مدافع التعاون "الصبحي".. بعد تعرضه للإصابة أمام القادسية

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الإصابة تغيب مدافع التعاون "الصبحي".. بعد تعرضه للإصابة أمام القادسية الإصابة تغيب مدافع التعاون "الصبحي".. بعد تعرضه للإصابة أمام القادسية

الإصابة تغيب مدافع التعاون

قال نادي التعاون، اليوم الاثنين، إن الفريق الأول لكرة القدم سيفتقد لخدمات اللاعب نواف الصبحي، إثر إصابة لحقت به خلال الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال مباراة القادسية.
وأعلن التعاون، أن الفحوص الطبية التي أجريت للصبحي، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج على إثرها إلى فترة علاج وتأهيل من 4 إلى 6 أسابيع.
وتعاقبت الإصابات على اللاعبين في فريق التعاون، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث عانى مدرب الفريق كارتيرون في أكثر من مناسبة إزاء غيابات متكررة للاعبي فريقه، بين مباراة وأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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