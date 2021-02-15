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"زعلة" للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان وكيلًا مساعدًا للحقوق

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"زعلة" للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان وكيلًا مساعدًا للحقوق "زعلة" للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان وكيلًا مساعدًا للحقوق

صدرت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على العرض المرفوع من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف المبني على ترشيح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بترقية علي بن موسى زعلة للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة الوكيل المساعد للحقوق بإمارة منطقة جازان.

وتولى زعلة عدة مناصب قيادية طوال مسيرته الحافلة بالنجاح، والتي امتدت لـ37 عاماً منها مساعد مدير عام الشؤون الأمنية ومدير عام المتابعة وخدمات المنطقة والشؤون الإدارية والمالية ووكيل الإمارة المساعد للتطوير والتقنية ومحافظ صبيا إلى جانب رئاسته للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وبهذه المناسبة رفع زعلة خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية بما تمثله من حافز معنوي ولفتة تكريمية لخدمته الطويلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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