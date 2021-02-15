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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9081.78 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9081.78 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9081.78 نقطة
بتداولات قيمتها 14 مليار ريال لأكثر من 285 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 46.25 نقطة ليقفل عند مستوى 9081.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 515 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب، وجاكو، وعذيب للاتصالات، وجازادكو، وسابتكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والخليج للتدريب، والمصافي، وتهامة، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.45%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وجازادكو، والإنماء، وزين السعودية، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والمصافي، والفخارية، والشرقية للتنمية، والكثيري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 109.53 نقاط ليقفل عند مستوى 25256.35 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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