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وزير العدل يعتذر عن حضور جلسة البرلمان غدا

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وزير العدل يعتذر عن حضور جلسة البرلمان غدا وزير العدل يعتذر عن حضور جلسة البرلمان غدا

مصراوي Masrawy

02:57 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، اعتذر عن حضور جلسة الغد لظروف طارئة، والتي كان مقررا أن يلقي فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج .

وأضاف رئيس مجلس النواب: "غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018"، كما سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، مطالبا النواب بالالتزام بحضور جلسة الغد للتصويت على مشروعات القوانين.​

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مصراوي Masrawy

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