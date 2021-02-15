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التوقيع في الإدارة التعليمية.. ننشر نموذج إقرار الغياب للطلاب بالمدارس

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مصراوي Masrawy

02:56 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل اقرار ولي الأمر على استكمال الفصل الدراسي بنظام التعليم عن بعد، وعدم الحضور إلى المدرسة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح ، بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن لولي الأمر التوقيع على عدم حضور نجله إلى المدرسة، خلال الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة أنه يتم توقيع الاقرار .

وتضمن الاقرار التالي:

اسم ولي الأمر.

رقم البطاقة علي الأمر.

اسم نجله بالمدرسة.

الصف الدراسي الذي يدرس به الطالب والعام الدراسى.

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مصراوي Masrawy

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