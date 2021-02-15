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مسؤول بالصحة العالمية: طفرات كورونا تمثل "توجسا" لنا

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مسؤول بالصحة العالمية: طفرات كورونا تمثل "توجسا" لنا مسؤول بالصحة العالمية: طفرات كورونا تمثل "توجسا" لنا

مصراوي Masrawy

02:52 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ظهور سلالة جديدة من تشكل توجسا للمنظمة، لافتًا إلى أنه من المعروف أن الفيروسات تتغير وتتحور بشكل أو بآخر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد-19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.

وأوضح أن هناك 80 دولة على مستوى العالم أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا المتحور، لافتًا إلى أن الطفرات الجديدة للفيروس لا تؤثر على تدخلاتنا، كما أن معاودة ظهور أعداد الإصابة مرتبط بالسلالات الجديدة أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع قائلًا: "لا يمكن الجزم بأن تلك الطفرات سبب في ظهور الموجة الثالثة أو الرابعة من فيروس كورونا، ولكنه قد يكون أكثر انتشارًا، ويمكن أن يكون غير واضح بعد، ولا نعرف إذا كانت انتشرت تلك السلالات في إقليم الشرق الأوسط من عدمه".

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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