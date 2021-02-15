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دون أدلة .. "أردوغان" يتهم أمريكا بدعم "العمال الكردستاني"

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دون أدلة .. "أردوغان" يتهم أمريكا بدعم "العمال الكردستاني" دون أدلة .. "أردوغان" يتهم أمريكا بدعم "العمال الكردستاني"
غداة إعدام 13 تركياً مختطفاً شمال العراق

دون أدلة ..

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين) بدعم المسلحين الأكراد الذين ذكرت أنقرة أنهم أعدموا 13 تركيًا مختطفًا في شمال العراق.

واعتبر "أردوغان" أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أن "البيان الأمريكي أظهر دعمه لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية"، رغم عدم إظهاره لأي أدلة تثبت اتهامه.

وأعلنت تركيا أمس أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا 13 تركياً، بينهم أفراد من الجيش والشرطة، وسط عملية عسكرية ضد الحزب.

وذكرت واشنطن أنها تدين عمليات القتل إذا تأكدت أنباء عن مسؤولية حزب العمال الكردستاني.الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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